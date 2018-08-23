موسكو: على أمريكا إخراج قواتها من سوريا قبل الحديث عن إخراج القوات الإيرانية

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طالبت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ، اليوم الخميس ، الولايات المتحدة بالبدء بإخراج قواتها من سوريا قبل ربط التعاون مع روسيا بخروج القوات الإيرانية.

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات بثتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أين وكيف ولأى هدف تتواجد القوات الأمريكية فى سوريا ؟ وعلى أى أساس يتواجدون هناك ؟ مع من اتفقوا حول ذلك ؟ إنه تواجد خارج الأطر القانونية ، وعندما تنتظر الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية من الآخرين، يجب عليك أولا أن تبدأ بنفسك، وفى سياق التسوية السورية، من الضرورى مرة أخرى أن نوجه السؤال إلى الولايات المتحدة، وتحديداً إلى ممثليها الذين يُدلون بهذه التصريحات، على أى أساس توجد القوات الأمريكية هناك؟ وماذا يعملون، وما الدور الذى يلعبونه هناك؟".



وكان مستشار الرئيس الأمريكى لشؤون الأمن القومى جون بولتون قد قال فى وقت سابق إن الولايات المتحدة ستفكر فى صيغة للتعاون مع الدول الأخرى حول سوريا، لكن شريطة انسحاب القوات الإيرانية.



من جانبه ، قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، معلقا على كلام جون بولتون حول اشتراط تعاون الولايات المتحدة مع روسيا فى الشأن السورى بانسحاب القوات الإيرانية، "فى النهاية ينبغى سحب القوات الأجنبية المتواجدة هناك بدون دعوة من الحكومة السورية".