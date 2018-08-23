مهاتير محمد: علينا الاستفادة من تجربة الصين فى تلبية احتياجات شعبها

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قال رئيس الوزراء الماليزى مهاتير محمد، "إنه يتعين على ماليزيا الاستفادة من التجربة الصينية حيث تمكنت الصين من تلبية احتياجات شعبها الذى يبلغ حالياً 1.4 مليار نسمة ، من حيث الغذاء والتكنولوجيا وفرص العمل".

وأضاف مهاتير - فى تصريح للصحفيين الماليزيين فى ختام زيارة رسمية للصين مؤخرا ونقلته وكالة أنباء /برناما/ الماليزية - أن الصين استطاعت توفير الغذاء الكافى لشعبها وإنتاج أرز يكفى للتصدير ، وأوضح أن ماليزيا التى يبلغ عدد سكانها /30/ مليون نسمة، تمكنت من إنتاج أرز يكفى 70% من احتياجات شعبها، بالرغم من أن الحكومة توفر الإعانات المالية والأسمدة".

وأكد رئيس الوزراء الماليزى أن بلاده يجب أن تستفيد من التجربة الصينية بتوفير فرص عمل لخريجى الجامعات والمدارس كل عام.

يذكر أن رئيس الوزراء الماليزى قام بزيارة أكاديمية العلوم الزراعية وحديقة العلوم الزراعية والابتكار التكنولوجى الوطنية الصينية ببكين الثلاثاء الماضى، و ذلك خلال زيارته الرسمية للصين.