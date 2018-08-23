مطار القاهرة يستقبل 415 حاجًا "متعجلاً" قادمين من الأراضى المقدسة

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس 230 من حجاج الحج السريع "مصريين" بعد أدائهم مناسك الحج وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر عدة رحلات قادمة من الأراضى المقدسة.

وتم إنهاء إجراءات الحجاج على متن 3 رحلات قادمة من المدينة المنورة وجدة، وقامت سلطات مطار القاهرة الدولى بتشكيل فريقين من العلاقات العامة بشركتى ميناء القاهرة الجوى والشركة الوطنية مصر للطيران لاستقبال الحجاج، حيث تم تخصيص إحدى صالات المطار لحين إقلاع رحلاتهم.

كما وصل أيضا 185 حاجًا من حجاج دول مالى وتونس ولندن ومن المقرر تسفيرهم على متن رحلتين متوجهتين إلى بلادهم حيث تمت استضافتهم بإحدى صالات الترانزيت لحين إقلاع رحلاتهم.