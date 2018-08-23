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مصر للطيران تسير 112 رحلة دولية وداخلية من المدن والعواصم العربية والعالمية

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:09 م
مصر للطيران تسير 112 رحلة دولية وداخلية من المدن والعواصم العربية والعالمية مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
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استقبل مطار القاهرة الدولي خلال الـ 24 ساعة الماضية 112 رحلة جوية دولية وداخلية سيرتها الشركة الوطنية مصر للطيران من العواصم والمدن العالمية والمطارات الداخلية المصرية. 
 
وأفاد مصدر ملاحى أن المطار شهد وصول 79 رحلة دولية من المطارات والعواصم العربية والعالمية، كما وصلت ايضا 33 رحلة من المدن الداخلية المصرية، على متنها جميعا 8 الاف و566 راكبا. 
 
وشهدت معظم الرحلات انتظامًا في مواعيد وصولها لمطار القاهرة الدولي، حسب جدول التشغيل المقرر، وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل انهاء اجراءات وصول الركاب. 
 
 

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