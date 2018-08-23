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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:10 م
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مصرع شخص صدمه قطار أبو قير بالإسكندرية

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:10 م
مصرع شخص صدمه قطار أبو قير بالإسكندرية جثه -ارشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقى شخص مصرعه بسبب سقوطه من قطار أبو قير الداخلى بالإسكندرية عند محطة باكوس واختلال توازنه أثناء وقوفه على باب القطار فسقط اسفل عجلاته وتوفى فى الحال .
 
وتلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية اخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل من إدارة شرطة النجدة  بإصطدام قطار خط أبو قير بشخص بمحطة قطار باكوس  وتوفى.
 
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء استقلال م ح ح 52 سنة بائع ملابس  مقيم المندرة قبلي .. دائرة قسم ثان المنتزه .. القطار رقم 4078 خط أبو قير المتجه لمحطة قطار أبو قير - دائرة القسم إختل توازنه وسقط أسفل عجلات القطار مما أدي لوفاته ، وبسؤال نجله ش م ح  18سنة عامل  مقيم بذات العنوان  أيد ما جاء بالفحص ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاة والده ، و لم يؤثر ذلك على حركة سير القطارات .
 
و تم إخطار النيابة العامة وأمرت بنقل الجثة لمشرحة الإسعاف ، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة ، وتحرر المحضر رقم 7816/ 2018 إداري قسم شرطة ثان الرمل.
 
 
 
 

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