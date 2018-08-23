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مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة ببنها

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:37 م
مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب معاكسة فتاة ببنها مشاجرة - ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
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شهدت قرية مرصفا التابعة لمركز بنها مشاجرة بين سائقين، بعدما أطلق الأول الرصاص على الثانى، بسبب معاكسة أحد أقارب المجنى عليه لفتاة من أقارب المتهم، وتم نقل المصاب إلى مستشفى بنها الجامعى، وألقى القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعه، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء علاء فاروق مدير المباحث بلاغا بوقوع مشاجرة بقرية مرصفا مركز بنها ووجود مصاب، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، فانتقل العقيد حسنى نصار مفتش مباحث بنها.

 

وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "ن ا ح"، سائق، مصاب بالخرطوش وطرف ثاني "ع س ا" سائق، وذلك بسبب قيام أحد أقارب الطرف الأول بمعاكسة إحدي الفتيات من أقارب الطرف الثاني وأثناء قيام الطرف الثاني بمعاتبة المصاب حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام علي إثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع كان بحوزته محدثاً إصابة المجنى عليه.

 

تمكن ضباط مباحث مركز بنها من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش وطلقتين من ذات العيار، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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