مسؤول روسي يؤكد أن موسكو ستأخذ العقوبات الأمريكية بعين الاعتبار

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صرح مصدر روسى رفيع المستوى، بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية الجديدة فى خطواتها العملية القادمة.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة - " سنأخذ ذلك فى عين الاعتبار فى خطواتنا العملية".

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت فى الـ 8 من أغسطس الجارى، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية فى سالزبورى البريطانية ، وذلك فى إشارة إلي الاعتداء على سيرجى ويوليا سكريبال فى سالزبورى يوم 4 مارس الماضى، الذى اتهمت فيه السلطات البريطانية الجانب الروسى بالمسؤولية عنه وهو ما تنفى موسكو صحته .

وبحسب التقارير فإن الحزمة الأولى تفترض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا ، وتتضمن الحزمة الثانية تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات فى حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية فى المستقبل.