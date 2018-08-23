video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مسؤول روسي يؤكد أن موسكو ستأخذ العقوبات الأمريكية بعين الاعتبار

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:31 ص
مسؤول روسي يؤكد أن موسكو ستأخذ العقوبات الأمريكية بعين الاعتبار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

صرح مصدر روسى رفيع المستوى، بأن روسيا ستأخذ بعين الاعتبار العقوبات الأمريكية الجديدة فى خطواتها العملية القادمة.

وقال المصدر - فى تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية، ردا على سؤال حول رد روسيا على العقوبات الأمريكية الجديدة - " سنأخذ ذلك فى عين الاعتبار فى خطواتنا العملية".

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية أعلنت فى الـ 8 من أغسطس الجارى، عن فرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب استخدامها المزعوم للأسلحة الكيميائية فى سالزبورى البريطانية ، وذلك فى إشارة إلي الاعتداء على سيرجى ويوليا سكريبال فى سالزبورى يوم 4 مارس الماضى، الذى اتهمت فيه السلطات البريطانية الجانب الروسى بالمسؤولية عنه وهو ما تنفى موسكو صحته .

وبحسب التقارير فإن الحزمة الأولى تفترض حظر توريد المنتجات ذات الاستخدام المزدوج إلى روسيا ، وتتضمن الحزمة الثانية تخفيضا فى مستوى العلاقات الدبلوماسية، وفرض حظر على الرحلات الجوية التى تقوم بها شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، والوقف شبه الكامل للصادرات الأمريكية إلى روسيا.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن روسيا تستطيع تجنب الموجة الثانية من العقوبات فى حال ضمانها عدم استخدام الأسلحة الكيميائية فى المستقبل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بوتين: أوروبا بحاجة لمشروع "التيار الشمالى-2"

بوتين: لقائى مع ترامب فى هلسنكى مفيدا والعقوبات الأمريكية غير مثمرة

بوتين يخطط لزيارة قمة سنغافورة فى نوفمبر

روسيا

أمريكا

بوتين

ترامب

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

شاهد.. مناسك الحج فى 2030 متطورة تكنولوجياً ولن تستخدم فيها جوازات السفر

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

أجيرى يمنح عواجيز المنتخب فرصة أخيرة أمام النيجر وسوازيلاند

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

فلكيا.. طول فصل الخريف للعام الحالى سيبلغ 93 يوماً

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

غيرة لدرجة العداء.. أنجلينا جولى تغير بجنون من أمل كلونى اعرف السبب

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

5 دول تفضل استيراد السلع والمنتجات المصرية.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة