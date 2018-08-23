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الخميس، 23 أغسطس 2018 04:54 م
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محامى ترامب ينفى معرفته بما إذا كان الرئيس على علم باجتماع مع روس

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:38 م
محامى ترامب ينفى معرفته بما إذا كان الرئيس على علم باجتماع مع روس دونالد ترامب ومايكل كوهين
رويترز
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قالت ثلاثة مصادر مطلعة على شهادة مايكل كوهين المحامى الشخصى السابق للرئيس الأمريكى دونالد ترامب لموقع أكسيوس الإخبارى إن كوهين قال لنواب وهو تحت القسم العام الماضى إنه لا يعلم إن كان المرشح الرئاسى آنذاك علم باجتماع عقد فى برج ترامب مع روس فى 2016.

وتتعارض هذه الرواية مع ما أوردته وسائل إخبارية أخرى الشهر الماضى بأن كوهين مستعد لإبلاغ المحقق الخاص روبرت مولر بأن ترامب كان يعلم بشأن الاجتماع قبل عقده.

وأدلى كوهين بشهادته أمام لجنة المخابرات فى مجلس الشيوخ فى خريف 2017. وأفاد موقع أكسيوس نقلا عن المصادر الثلاثة بأن كوهين لم يقل فحسب إنه لم يكن على علم مسبق بالاجتماع بل وقال أيضا إنه لا يعرف إن كان ترامب علم به أم لا.

وفى الاجتماع الذى عقد فى برج ترامب فى يونيو 2016، عرض الروس تقديم معلومات تمس سمعة منافسته الديمقراطية آنذاك هيلارى كلينتون.

وشارك الابن الأكبر لترامب، دونالد ترامب الابن، وصهر الرئيس جاريد كوشنر والمدير السابق للحملة الانتخابية بول مانافورت فى الاجتماع مع محامية روسية على صلة بالكرملين.

وأقر كوهين بالذنب يوم الثلاثاء فى ثمانى تهم جنائية من بينها التهرب الضريبى والاحتيال المصرفى وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية. وقال لمحكمة اتحادية فى نيويورك إن ترامب أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت امرأتين تزعمان أنهما أقامتا علاقات جنسية مع الرئيس.

ورد البيت الأبيض بقوة أمس الأربعاء على تلميحات بأن صفقة قانونية أبرمها كوهين تورط الرئيس فى جريمة.


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