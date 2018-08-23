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محافظ الدقهلية يؤكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:28 م
محافظ الدقهلية يؤكد على استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، على استمرار رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات وغرفة أزمات بمديرية الصحة خلال عيد الأضحى.

وأضاف الشعراوى، فى تصريحات صحفيه له اليوم، على أنه قد تم التشديد على جميع المستشفيات بتواجد المديرين ونوابه على مدار الساعة وتكثيف وجود الأطباء بالأقسام الحرجة، فضلا عن إلغاء الراحات والإجازات لأطباء الاستقبال والطوارئ والعاملين بالمستشفيات خلال فترة العيد.

وشدد محافظ الدقهلية، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وجميع فصائل الدم بكافة مستشفيات المحافظة، مؤكدا على تجهيز فرق الانتشار السريع بعدد 12 فريقا طبيا.

وأضاف المحافظ، أنه تم تجهيز مستشفيات الإخلاء الطبى ب 12 مستشفى، وإخلاء 30% من الأسرة بالأقسام الداخلية، مشددا على التأكد من جاهزية خزانات الأكسجين ومصادر الكهرباء والمياه والمصادر البديلة.

وأكد الشعراوى، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أى حوادث أو حالات طارئة والتعامل معها بكفاءة ومهنية عالية، وذلك حرصا من الحكومة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية للمواطنين ليس فقط فى المواسم والأعياد بل على مدار الساعة.

 


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