محافظ الإسماعيلية يعلن ربط 150 خدمة على المنظومة الإلكترونية للمحافظة

الإسماعيلية – السيد فلاح – جمال حراجى

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن المحافظة بدأت ثمار ميكنة الخدمات إلكترونيًا بالوصول الى ربط 150 خدمة على المنظومة الإلكترونية للمحافظة، فى إطار استكمال تنفيذ خطة استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" التى أطلقها الرئيس السيسى فى عام 2016، والتى تستهدف الوصول إلى أعلى نسب الرضا لدى المواطن فى المقام الأول، وذلك من خلال أحداث التغير الحقيقى والملموس فى مستوى تأدية الخدمات للمواطنيين وتطوير الجهاز الإدارى للدولة وتقديم أفضل خدمة وتأكيد لمبدأ النزاهة والشرف.

أضاف، محافظ الإسماعيلية، أنه بعدما تم إعلان الإسماعيلية أول محافظة إلكترونية على مستوى الجمهورية بعد الانتهاء من ميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونيا فقد نجحت الإسماعيلية أن تجنى نتاج وثمارما بذل من جهود وعرق وتعاون وتنسيق تام فيما بين المحافظة ووزارتى التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية التى تستهدف خلق منظومة حكومية فعالة ترضى المواطن.

وتابع "طاهر"، إنه من خلال المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية والتى تغطى جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة بالكامل تم الانتهاء من ربط ما يزيد عن 150 خدمة على الشبكة الموحد والتى يتم تقديمها للمواطنيين من خلال 10 مراكز متميزة بالإضافة إلى التطور النوعى الملحوظ فى تجهيزات تلك المراكز وتدعيمها بأحدث الأجهزة ومجموعة شباب المحليات العاملين بها والذين تم تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للتعامل مع هذا الشكل من التطوير مما كان له عظيم الأثر فى رفع مستوى الأداء لكافة الخدمات التى تقدم للمواطنيين بكل سهولة ويسر وفى أسرع وأقل وقت ممكن علاوة على عدم وجد أى قوائم انتظار لشكاوى أو طلبات المواطنيين والتى يتم التعامل معها بشكل فورى.