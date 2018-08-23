محافظة القاهرة تعلن عن افتتاح حديقة النافورة وجراج روكسى قريبا

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس إبراهيم صابر رئيس حى مصر الجديدة، أنه من المقرر افتتاح حديقة نافورة روكسى عقب انتهاء أجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أن تجهيز الحديقة وتطويرها وإعادة بناء النافورة من جديد يأتى ضمن تطوير المنطقة المحيطة بجراج روكسى الإلكترونى.

وأضاف رئيس حى مصر الجديدة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أيضا افتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسى الإلكترونى بمنطقة روكسى والذى سيقضى على أزمة الانتظار بالمنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن أجهزة الحى بالتنسيق مع محافظة القاهرة ومديرية الطرق تعمل الأن على توسعة وتطوير ورصف كل الشوارع المحيطة والمؤدية للجراج ضمن خطو تطوير المنطقة وكذلك تطوير أعمدة الإنارة بها.

ويعد جراج روكسى أفضل الجراجات التى يتم إنشائها فى مصر وأولها من حيث نظام التشغيل الإلكترونى، فكل ما يفعله راكب السيارة هو أن يضع سيارته فى الأسانسير ويتركها ليتم ركنها إلكترونيا، وتستوعب هذه المرحلة ما يقرب من 900 سيارة.