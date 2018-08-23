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مبيض محارة ينتحر بشنق نفسه فى سقف غرفة نومه بالدقهلية

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:47 ص
مبيض محارة ينتحر بشنق نفسه فى سقف غرفة نومه بالدقهلية جثة - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تخلص مبيض محارة بقرية شنيسة التابعة لمركز أجا من حياته بالانتحار شنقا

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى مأمور مركز أجا بقيام أحد الأشخاص بالانتحار شنقا داخل شقته بقرية شنيسة التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الجثة للمدعو نصر 27 سنة مبيض محارة ، ووجدت الجثة مسجاة على سرير غرفة نومه مرتديا ملابسه كاملة ووجود آثار زرقة واحمرار حول الرقبة وقام والده بمساعدة الأهالى بإنزالة من الحبل المعلق بالسقف وتم تحرير محضر بالوقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ، وقررت انتداب الطب الشرعى لبيان أسباب الوفاة.

 

 
 

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