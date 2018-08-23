"كهربا" يواجه حكم بزيادة نفقة طليقته بسبب عقد احترافه بالاتحاد السعودى

كتب أحمد حسنى

يواجه لاعب منتخب مصر ونادى الزمالك لكرة القدم، محمود عبد المنعم الشهير " بكهربا"، حكم جديد بزيادة نفقة زوجته السابقة الإعلامية سارة خليفة، بعد تقديمها للمحكمة صورة من عقود احترافه بنادى الاتحاد السعودى والذى يثبت حصوله على مبالغ كبيرة نظير احترافه بالنادى السعودى.

وأكد المحامى أحمد حمدى، أن المحكمة قد تصدر حكمها فى 2 سبتمبر المقبل، لصالح زوجة " كهربا" السابقة، بعد تقديمها لصور عقود احتراف اللاعب بالسعودية، بالإضافة لصورة من عقده مع نادى الزمالك والذى يثبت تعاطيه مبالغ أكبر من التى تقدم بها اللاعب لهيئة المحكمة.

كانت محكمة استئناف القاهرة الجديدة، قد حجزت جلسة 2 سبتمبر المقبل للحكم فى الدعوى رقم 1403 لسنة 2016، المقدمة من المذيعة سارة خليفة حمادة ضد مطلقها محمود عبد المنعم الشهير "بكهربا" لاعب كرة القدم بنادى الزمالك على قيمة نفقة الزوجية.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل الشاهد، وعضوية المستشارين محمد عبد الحليم وعماد عبد الحميد، وأمانة سر محمود أبو ضيف.

كانت مطلقة اللاعب تقدمت برفع دعوى نفقة زوجية بنوعيها أمام محكمة أسرة مصر القديمة، وأحيلت إلى نيابة مصر القديمة لشؤن الأسرة وبعدها قضت محكمة أول درجة بإلزام اللاعب أن يؤدى لمطلقته مبلغ وقدره 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما رفضته مطلقته وقدمت مستندات تبين عمل اللاعب بنادى الزمالك وتم إعارته لنادى اتحاد جدة السعودى ويتقاضى فيه ملايين الجنيهات، فيما قدم اللاعب مستندات تثبت تقاضيه مبلغ سبعة آلاف جنيها مصرى عن عمله فى نادى الزمالك فقط.