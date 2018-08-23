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كهرباء شمال القاهرة تنتهى من استبدال 25 ألف عداد معطل من اجمالى 50 ألف

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:00 ص
كهرباء شمال القاهرة تنتهى من استبدال 25 ألف عداد معطل من اجمالى 50 ألف عداد كهرباء-ارشيفية
كتبت رحمة رمضان
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أكد المهندس ناجى عارف رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم الانتهاء من استبدال 25 الف عداد معطل من اجمالى 50 ألف عداد تم تركيبهم لدى المواطنين، ثم تم اكتشاف أنهم معطلين وغير صالحين لتسجيل قراءات دقيقة المشترك.
 
و أوضح عارف ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن شركة شمال القاهرة لتوزيع لم تتحمل أى مصاريف إضافية مقابل استبدال العدادات، موضحا أن الشركة المنفذة تم إلزامها بتحمل كافة التكاليف الخاصة بعملية الاستبدال دون أن تتحمل الشركة أى مبالغ مالية.
 
و أشار عارف إلى أنه جارى الانتهاء من استبدال 25 ألف عداد المتبقين مع بداية العام القادم، مشيرا إلى أن وزارة الكهرباء حريصة على تقديم أفضل منتج للمواطن فى إطار خطتها لتقديم خدمة مميزة بنسبة 100% . 
 
 

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