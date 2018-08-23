قيادى بتحالف العبادى: سنعلن عن الكتلة الأكبر بعد العيد مباشرة

وكالات الأنباء

أكد على السنيد القيادى فى تحالف النصر برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادى، الأربعاء، أن الكتلة الأكبر سيعلن عنها بعد عطلة عيد الأضحى المبارك مباشرة، مشيرا إلى أن تحالف نواة الكتلة الأكبر سيلتقى وفدا رفيعا من القيادات الكردية فى بغداد خلال الأيام المقبلة.

وقال السنيد إن "تحالف النواة سيلتقى فى بغداد وفدا كرديا رفيع المستوى خلال الأيام المقبلة لبحث تشكيل الكتلة الأكبر والخروج برؤية موحدة"، مؤكدا أن "تحالف النصر منفتح على جميع الكتل السياسية".

وأضاف أن "الإعلان عن تشكيل الكتلة الأكبر سيكون بعد عيد الأضحى مباشرة"، مشيرا فى الوقت ذاته أن تحالفه "متماسك ولا وجود لأى انشقاقات داخل صفوفه ومايثار بين الحين والآخر عن انسحاب شخصيات من النصر عار عن الصحة".