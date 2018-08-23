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قرقاش يشيد بنجاح السعودية بتنظيم موسم الحج وإسقاط محاولات إيران وقطر لتسييسه

الخميس، 23 أغسطس 2018 08:26 ص
قرقاش يشيد بنجاح السعودية بتنظيم موسم الحج وإسقاط محاولات إيران وقطر لتسييسه أنور قرقاش
كتب ــ محمد تهامى زكى
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أشاد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية فى الإمارات، بنجاح المملكة السعودية فى تنظيم موسم الحج، مؤكدا أن هذا النجاح أسقط محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا من إيران وقطر.

 

وقال قرقاش: "أمام النجاح العظيم لموسم الحج سقطت محاولات التسييس الصغيرة والمرتبكة سقوطا مريعا، أسطوانة العار والتسييس بدأت إيرانية وانضمت قطر إليها لتفشل فشلها الذريع".

 

وتابع قرقاش: "كل التقدير لخادم الحرمين الشريفين والدولة السعودية على النجاح الكبير الذي تحقق بالإرادة والتنظيم".

قرقاش
قرقاش

 

 


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