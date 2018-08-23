فيديو.. تعرف على قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" بعد تصديق الرئيس عليه

بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم برقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلامياً بـ"مكافحة جرائم الانترنت"، وتم نشره بالجريدة الرسمية، فيما يلى ننشر أبرز النقاط المتعلقة بالقانون.

القانون يتكون من 45 مادة

يهدف لتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وحماية البيانات

نص على حرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية

نظم إجراءات حجب المواقع الإلكترونية

- أجاز للنائب العام أو من يفوضه أن يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد

- أو وضع اسم المتهم على قوائم ترقب الوصول بأمر مسبب لمدة محددة

- تضمن 33 مادة خاصة بالعقوبات بهدف لحماية سرية المعلومات