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فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:55 ص
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق الحجاج يقومون برمى الجمرات- أرشيفية
رسالة مكة المكرمة ـ محمود عبد الراضى
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واصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثانى أيام التشريق، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث شددت البعثة المصرية على الحجاج بعدم التزاحم والتدافع على منطقة الجمرات، خاصة أن هناك 4 طوابق بالجسر لاستيعاب أكبر عدد من ضيوف الرحمن.
 
 
من ناحيته، قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إن حجاجنا يواصلون الزحف لمنطقة الجمرات لاستكمال نسك الرمي، مضيفا أن العيادات الطبية تواصل فحص وعلاج المرضى من الحجاج، وأن جميع حجاجنا بخير، ويتم متابعتهم بصفة لحظية.
 
وبشأن عودة الحجاج للقاهرة، أكد الرئيس التنفيذي لبعثة الحج أن أول فوج سيعود من الأراضي المقدسة إلى القاهرة 29 أغسطس الجاري وآخر فوج 15 سبتمبر المقبل، وأن من أتى إلى المدينة المنورة أولا سيغادر من مطار جدة ومن أتى إلى جدة سيغادر من مطار المدينة.
 
 
 
 

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