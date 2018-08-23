video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 01:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:02 ص
عريقات يدعو الفصائل الفلسطينية لتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة صائب عريقات
أ ش أ
إضافة تعليق

 دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، مساء اليوم الأربعاء، جميع فصائل العمل السياسى الفلسطينى ، إلى تغليب المصالح العليا للشعب الفلسطينى، وتحقيق المصالحة بما يشمل التهدئة استنادا إلى الرعاية والمبادرة المصرية.

وأشار عريقات - فى بيان صحفى - إلى أن ذلك تم عام 2014، عبر المفاوضات غير المباشرة بين منظمة التحرير الفلسطينية، وبمشاركة حركتى حماس والجهاد الإسلامى، مطالبا بنبذ التعصب وحماية المشروع الفلسطينى وفاء للشهداء والجرحى والأسرى.

جاءت دعوة عريقات فى إطار رده على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، حول إسقاط القدس من طاولة المفاوضات، وأنه على إسرائيل أن تدفع ثمن ذلك.

وفى هذا السياق، قال عريقات "لا ثمن للقدس، ولا معنى أن تكون دولة فلسطين دون أن تكون القدس الشرقية بالحرم القدسى الشريف وكنيسة القيامة وبلدتها القديمة وأسوارها عاصمة لها ، على ترامب وبولتون ونتنياهو أن يفهموا أنه لا سلام دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين على حدود 1967".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عريقات يطالب دول العالم بمراجعة علاقاتها الثنائية مع إسرائيل

عريقات: الحديث عن المشروع الإنسانى فى قطاع غزة بداية لتنفيذ "صفقة القرن"

البرلمان ينتفض لإنقاذ حديقة حيوان الجيزة من الانهيار بعد خروجها من تصنيف الاتحاد الدولى.. نواب يقدمون طلبات إحاطة لوزير الزراعة حول تدهور مستواها.. ويؤكدون: سنحاسب المقصرين.. ونضع خطة للنهوض بالمتنزه العريق

ما بنتهددش.. ممولو حملة تجميل وجه رئيس حى الأزبكية بالصحف يهددون محرر اليوم السابع لكشفه الفوضى بالحى العريق.. التهديد لن يثنينا عن كشف الحقائق.. والسؤال الأهم: لماذا لا تصرف أموال الإعلانات على تجميل الشوارع

بإعلانات مدفوعة رئيس حى الأزبكية يرد على تهم الإهمال والتقصير .. "عبده" يتجاهل إصلاح ما أفسده الإهمال ويلجأ "لعمليات تجميل صورته".. لماذا لا ينفق رئيس الحى أموال الدعاية على تجميل الحى العريق؟!

عريقات: سنتوجه بسؤال للأمم المتحدة حول توافق قانون القومية مع الميثاق الأممى

صائب عريقات

فلسطين

أخبار عربية

أخبار العالم اليوم

منظمة التحرير الفلسطينية




لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: انخفاض طفيف فى درجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

تعرف على تعليق عمرو وردة بعد إحرازه أول هدف أوروبى فى شباك بنفيكا "صور"

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

قبل أكل حلويات العيد اعرف أضرارها وفوائدها.. الكرشة ممكن تسبب التهابات بالمرىء.. الكبدة والمخ مفيدة لصحتك.. والقلب الأفضل لقلة سعراته الحرارية.. وطبيب تغذية يؤكد ضرورة التسوية الجيدة لضمان عدم نمو البكتيريا

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

حصاد الجولة الثالثة للإيجبشن ليج.. الزمالك يفك عقدة المقاصة بهدف كاسونجو.. الأهلى يعيّد على جماهيره فى الدقيقة 80.. خسارة الدراويش أمام زعيم الثغر.. صلاح محسن يسجل فى الظهور الأول.. و7 أهداف للمحترفين

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

جميع هواتف أيفون 2018 ستدعم ميزة الشحن اللاسلكى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

محافظ القاهرة يعلن عدم وجود أى زيادة فى أسعار تذاكر الأتوبيس النهرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة