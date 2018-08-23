عبور 201 سفينة قناة السويس بحمولة 12.9 مليون طن فى 4 أيام

الإسماعيلية – جمال حراجى

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، إن حركة الملاحة شهدت خلال الـ4 أيام الماضية من السبت، وحتى الثلاثاء،عبور 201 سفينة بحمولة 12.9 مليون طن.

وأكد الفريق "مميش"، على أن بشائر الخير تتوالى بالتزامن مع إحتفالات الذكرى الثالثة لقناة السويس الجديدة، فالأرقام القياسية غير المسبوقة التي تسجلها حركة الملاحة اليومية بالقناة فيما يتعلق بأعداد وحمولات السفن العابرة وانعكاس ذلك على زيادة عائدات القناة، لا يدع مجالاً للشك فى الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع القناة الجديدة ومدى أهميتها لحركة التجارة العالمية، لتكون القناة بحق، كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسى"هدية مصر للعالم" ورافد الخير والنماء لمصرنا الحبيبة، وأن هيئة قناة السويس استطاعت بفضل القناة الجديدة التعامل بمنتهى الحرفية والمرونة مع كافة متغيرات صناعة النقل البحرى لاسيما زيادة كفاءتها على استقبال الأجيال الحالية والمستقبلية من السفن، والاستفادة من تعافي حركة التجارة العالمية ومؤشرات نمو الاقتصاديات العالمية الكبرى..

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن يوم الست عبرت القناه 58 سفينة بحمولة 4.8 ملايين طن، وعبرت يوم الأحد 49 سفينة قناة السويس بحمولة 3 ملايين طن، وعبرت يوم الأثنين 43 سفينة بحمولة 2.5 ملايين طن من الإتجاهين، وعبرت يوم الثلاثاء 51 سفينة قناة السويس بحمولة 2.6 ملايين طن، ليصل إجمالى السفن التى عبرت القناه خلال الـ 4 أيام الماضية إلى 201 سفينة بحمولة 12.9 مليون طن.