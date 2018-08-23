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الخميس، 23 أغسطس 2018 05:23 م
خالد صلاح
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ضبط شحنة مواد متفجرة فى طريقها إلى ميليشيات الحوثيين بالحديدة

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:01 م
ضبط شحنة مواد متفجرة فى طريقها إلى ميليشيات الحوثيين بالحديدة قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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ضبطت قوات خفر السواحل التابعة للجيش الوطنى اليمنى فى البحر الأحمر قارب صيد يحمل 273 برميلاً من مادة البارود قادمة من ميناء زيلع الصومالى ، كانت فى طريقها إلى الحديدة للميليشيات الحوثية لاستخدامها فى عملياتها العسكرية.

وقال قائد عسكرى - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس - إنه تم اعتراض قارب اشتبه به ، وأثناء تفتيشه وجدت فيه براميل تحوى مادة البارود ، مشيراً إلى أن القارب كان قادماً من ميناء زيلع الصومالى فى طريقه إلى الحوثيين بالحديدة ، حسب اعترافات طاقم القارب الذى تم ضبطه.

من جهة أخرى ، قصفت القوات السعودية زورقاً مفخخاً تابعاً للحوثيين قبالة منطقة جازان كان موجهاً نحو السعودية.
وتمكنت قوات حرس الحدود البحرية فى جازان من اعتراض وتدمير الزورق التابع للميليشيات، الذى كان يحمل مواد متفجرة، وكان مُسيّراً عن بُعد وينطلق بسرعة كبيرة باتجاه الحدود السعودية.

 

 

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