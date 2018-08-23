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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالصوامعة شرق سوهاج

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:56 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات البخارية بالصوامعة شرق سوهاج المتهمون
سوهاج محمود مقبول
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تمكن ضباط وحدة مباحث قرية الصوامعة شرق التابعة لمركز شرطة أخميم، برئاسة الرائد كريم علام رئيس وحدة المباحث، فجر اليوم، من إلقاء القبض على تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص تخصص فى سرقة الدراجات البخارية المتوقفة أمام المصالح الحكومية والمنازل.
 
كان اللواء هشام الشافعى مدير إدارة المباحث الجنائية، قد تلقى بلاغا من وحدة مباحث قرية الصوامعة شرق يفيد بتعدد البلاغات بسرقة الدراجات البخارية، بدائرة وحدة المباحث، وان وراء ارتكاب تلك الوقائع، تشكيل عصابى اتخذ من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
نظرا لما تشكله الواقعة من خطر على الأمن العام، تم عرض الواقعة على العميد عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والذى قرر سرعة تشكيل فريق بحث، وضبط التشكيل العصابى متلبسا، وبحوزته المسروقات.
 
تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد طارق يحى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس فرع بحث الشرق بالإنابة والرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز شرطة أخميم بالإنابة وقاده الرائد كريم علام رئيس وحدة مباحث قرية الصوامعة شرق، وتم عمل عدة أكمنة ثابته ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط التشكيل العصابى وتبين أنه مكون 4 أشخاص وبحوزتهم 10 دراجات بخارية مبلغ بسقتها في عدة محاضر.
 
بمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه الضبط، اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات الدرجات البخارية، وحددوا الأماكن التي قاموا فيها بأعمال السرقة جار تحرير محضرا بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
 
 

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