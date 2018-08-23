صور..3 ملايين مواطن يقضون إجازة العيد بمصيف بلطيم في كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

توافد الآلاف من الشباب والفتيات والأسر على الحدائق والمتنزهات بمدن المحافظة، اليوم الخميس، لقضاء ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وخاصة بمصيف بلطيم الذي شهد تكدسا كبيرا وإقبالا غير مسبوق، وبلغ عدد المترددين على المصيف 3 ملايين معيد.

كما تواجد عدد كبير من المعيدين بـ14حديقة منتشرة بمدن المحافظة منها حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق وحديقة العائلات بمدينة فوة، وحدائق مطوبس والحامول، وعدد من المتنزهات، وفتحت حديقة الحيوانات أبوابها، لاستقبال الراغبين فى التنزه ومشاهدة الحيوانات التى تضمها الحديقة، وشهدت المتنزهات الحدائق الميادين تواجدا أمنيا مكثفا، خاصة بدوران النصر بمدينة كفر الشيخ، وأمام الحدائق المتنزهات، كما تواجدت سيارات الإسعاف.

كما شهدت الحدائق العامة المنتشرة على جانبي الشوارع الرئيسية بمدينة كفر الشيخ، نصب الأسر للخيام واستخدام الستائر والمليارات وسيلة للاستظلال بها من حرارة الشمس بربطها بين الأشجار للجلوس اسفلها، والمتمع بجمال الحدائق، كما انتشرت المراجيح البدائية بالقرى كوسيلة لعب الأطفال بدلاً من المراجيح فى الحدائق والتى لا يستطيعون دفع ثمن استقلالها.

وأكد المهندس علي عبد الستار مساعد محافظ كفر الشيخ، رئيس مركز مدينة كفر الشيخ، إن حدائق مدينة كفر الشيخ استقبلت المئات من الراغبين فى قضاء ثالث أيام عيد الأضحى فى ظل تواجد أمنى مكثف، بالإضافة لتواجد سيارات الإسعاف أمام بوابات المتنزهات والحدائق، وأنه يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات وتفقده للمتنزهات.

وأضاف اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، أن المئات تواجدوا بدسوق لزيارة مقام العارف بالله إبراهيم الدسوقى، وعلى شاطئ النيل فرع رشيد بدسوق، وتوافدوا على حديقة الأسرة والطفولة حدائق المدينة للتنزه، واستقلوا المراكب النيلية للتنزه سواء المراكب النيلية الثابتة والمتحركة والتى تعمل لخدمة سياحة اليوم الواحد، مشيرًا إلى أنه تم توفير كل الإمكانيات لراحة المترددين على مدينة دسوق لقضاء عيد الأضحى المبارك، كما تم تكليف الإنقاذ النهرى بتأمين شاطئ نهر النيل.

وقال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف، إن المصيف كامل العدد في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، وبلغ عدد المترددين على مصيف بلطيم أكثر من 3 ملايين زائر من أنحاء الجمهورية لقضاء أيام عيد الأضحى، مؤكدًا أن هناك 120منفذا منتشرين على شواطئ المصيف وتم مدههم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطواق نجاة وصفارات الإنذار، وتم نشر سلالم المراقبة على الشاطئ وتركيب الأعلام بألوانها المختلفة التى تدل على حالة البحر، ولم يشهد المصيف أي حالات غرق.