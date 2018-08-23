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صور.. مصيف بلطيم كامل العدد و120 منقذا لمنع حالات الغرق

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:00 ص
صور.. مصيف بلطيم كامل العدد و120 منقذا لمنع حالات الغرق اقبال على تأجير الدراجات
كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهد مصيف بلطيم، إقبالا كبيرا من أهالى كفر الشيخ والمحافظات المتعددة لقضاء  ثانى أيام عيد الأضحى المبارك بشواطئ المحافظة الستة، وسط تواجد أمنى، حفاظاً على حياة المتواجدين، كما توافد عدد كبير من الزائرين من الشباب والفتيات والأطفال على مستأجرى الدراجات للتمتع بقضاء أوقات بالطواف بها على شواطئ المصيف بطرق خصصت لذلك.

 

قال المحاسب فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، إن المصيف استقبل عددا كبيرا من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، للاحتفال بعيد الأضحى المبارك ، مشيرا إلى أن متطلبات الزائرين متواجدة من سلع استهلاكية وخبز، ووسائل ترفيه، وتتابع غرفة العمليات بالمصيف كل ما يدور بشواطئه، وتتلقى الشكاوى ونستجيب بحلها، مؤكداً أن هناك تواجدا أمنيا بشواطئ المصيف وتوفير الخدمات الأمنية والمرورية خلال أيام الاحتفال بالعيد.

 

وأضاف شميس لـ"اليوم السابع" لدينا 120 منقذا منتشرين بشواطئ المصيف "الأمل، الزهراء، النرجس، الفنار، السلام، الفيروز"، وتم مدهم بأدوات الإنقاذ اللازمة من أطوق نجاة وصفارات الإنذار، وأنه تابع نشر سلالم المراقبة على الشواطئ.

 وأشار شميس إلى أن حملات النظافة بالشواطئ مستمرة طوال الـ24 ساعة بنظام الورديات لتوفير بيئة نظيفة للزائرين، وتذليل كل العقبات التى قد تواجههم، وتم الإعداد لإقامة حفلات سمر للمترددين على المصيف، وتشغيل الملاهى وألعاب الأطفال والشرك. 

 

وقال شميس إنه تم توفير جميع السلع الغذائية، وفتح منافذ بيع جماعية لجميع السلع والاحتياجات، وتشغيل المخابز بمدها بكميات إضافية من الدقيق، وتوفير أسطوانات الغاز لضمان كفاية احتياجات المترددين على المصيف، وتمت صيانة جميع المرافق بالمصيف، وزيادة المساحات الخضراء، بزراعة أشجار الفيكس والبازروميا بمداخل المصيف، وتمت زراعة النجيل وردم الحفر.

 وأضاف شميس ، كانت إدارة المصيف شنت حملة نظافة منذ يمين  بكل شواطئ المصيف، وتمت مقاومة الحشرات والباعوض بـ5 ماتورات رش و8 رشاشات يدوية، وتم صيانة شبكة الكهرباء، والاستعانة بـ120 عامل إنقاذ من ذوى الخبرات وتوفير لوازم أعمال الإنقاذ، وتم تركيب لوحات إرشادية على الطريق الدولى والمداخل الرئيسية وبعض المناطق الحيوية، وتم التنسيق مع منطقة مياه الشرب ببلطيم، لضخ المياه فى جميع الأيام بانتظام، لضمان توافر مياه الشرب وعدم انقطاعها، كما تم التنسيق مع هندسة كهرباء بلطيم لمتابعة الإنارة لمنع انقطاع التيار الكهربائى عن مناطق المدينة وقد انتهت المنطقة من عمل صيانة الدورية للشبكة.

 

 

 

 

2-اتجاه الشباب للألعاب المتعددة بالمصيف
2-اتجاه الشباب للألعاب المتعددة بالمصيف

 

1-اقبال كبير على مصيف بلطيم
1-إقبال كبير على مصيف بلطيم

 

3-اقبال على مياه البحر المتوسط
3-إقبال على مياه البحر المتوسط

 

5-جانب من إقبال المواطنين
5-جانب من إقبال المواطنين

 

 

 


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