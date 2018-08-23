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صور.. فريق فلكلور جامعة بنها ينشد "طلع البدر علينا" فى كنيسة بأوكرانيا

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:43 م
صور.. فريق فلكلور جامعة بنها ينشد "طلع البدر علينا" فى كنيسة بأوكرانيا فريق فلكلور جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم – نيفين طه
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أنشد منتخب فلكلور جامعة بنها الذي يمثل مصر في مهرجان الفلكلور الدولي بأوكرانيا أنشودة طلع البدر علينا داخل كنيسة لوتسك باعتبارها واحدة من أشهر الأناشيد الدينية وقوبلت بترحيب كبير داخل الكنيسة من أبنائها والوفود المشاركة في المهرجان.
 
ومن جانبه أهدى الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة بنها رئيس الوفد المصري درع الجامعة وعددا من الهدايا التذكارية لعدد من رجال الدين بمدينة لوتسك.
 
كما عرض فريق الجامعة فلكلور صعيدي لاقى إعجاب الحضور، وفي نهاية اليوم الثالث للمهرجان، أهدوا درع الجامعة لمديري المهرجان ونائبته وسوف يقوم المنتخب غدا بتقديم 4 تابلوهات من التراث المصري خلال فعاليات اليوم الرابع للمهرجان.
 
ومن جانبه أكد الدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، على الدور الذي تلعبه الفنون التراثية للتقريب بين الشعوب وكذلك على تقديم صورة ذهنية طيبة عن التراث الإنساني لكل دولة مشاركة، كما يتبادل خلال مثل هذه المهرجانات طلاب جامعة بنها الخبرات مع زملائهم من طلاب الجامعات المشاركة في المهرجان وقدم الشكر إلى وزير التعليم العالي ووزير الشباب والرياضة على دعمها للفريق.
 
وقال القاضي إن مشاركة جامعة بنها في مهرجان الفلكلور الدولي بأوكرانيا تعد رسالة مصرية للعالم تعبر عن قيم التسامح والسلام.
 

 


 


 


 


 


 


 


 
 
 

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