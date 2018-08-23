صور.. "سأدعم سياحة مصر" يتصدر تويتر ويظهر المعالم الأثرية والترفيهية

كتب خالد إبراهيم

تصدر هاشتاج "سأدعم سياحة مصر" ترند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية، حيث انتشرت بشكل كبير وموسع عدد كبير من صور لمعالم ومناظر خلابة من قبل محافظات مصر .

الملايين شاركوا فى "الهاشتاج" بصور ساحرة وخلابة من مصر، سواء للآثار الفرعونية فى الأقصر وأهرامات الجيزة أو الأثار الإسلامية، بخلاف لقطات مبهرة من مناطق ساحلية مثل شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالى، والمناطق التراثية بالحسين والأزهر، وأيضا مشاهد رائعة لنهر النيل فى أوقات الشروق والغروب، وأيضا مشاهد جذابة من معالم الاسكندرية الشهيرة .



إبراهيم بهزاد



المنتزه



كوبرى استالى

المصريون ليسوا فقط من ساهموا فى تحول "هاشتاج" سأدعم سياحة مصر، ولكن كثير من الجنسيات العربية ساهمت فى إبراز أفضل الأماكن السياحية مصر، وحرصوا على كتابة "الهاشتاج"، ومن أبرزهم المدون الإماراتى إبراهيم بهزاد الذى قام بنشر مجموعة كبيرة من صور معالم مصرية فى الاسكندرية منها كوبرى استالى وقصر المنتزه وعلق على الصور بالهاشتاج "سأدعم سياحة مصر" .