صور.. رئيس مشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية يكشف تكلفة تطوير المنظومة

أجرى الحوار - جاكلين منير

يعد ملف الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية من أهم الملفات التى طرحت على الساحة ، خاصة بعد تفاقم ظاهرة البناء المخالف التى عجلت بتهالك الشبكة ، وتفجرت القضية فى حادثة غرق الاسكندرية بمياة الامطار فى 2015.

ويعد جهاز تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية التابع الى وزارة الاسكان، هو الجهاز المنوط به تنفيذ المشروعات الكبرى للصرف الصحى، ثم تسليمها غلى شركة الصرف الصحى للتشغيل والصيانة الدورية.

كشف المهندس إبراهيم منصور رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية، أهم مشروعات الصرف الصحى التى نفذها الجهاز بالاسكندرية مؤخرا، والخطة المستقبلية لرفع كفاءة شبكة الصرف الصحى ورفع كفاءة محطات الرفع والتنقية، مشيرا إلى أن الجهاز قام بتنفيذ مشروعات وضخ إستثمارات من الدولة بقيمة بلغت نحو 30 مليار جنية ، فى مشروعات تخدم الصرف الصحى خلال العشر سنوات الماضية بمحافظة الاسكندرية، مثل مشروعات إقامة وتطوير محطات التنقية والتى تعمل على تنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى ، وإعادة تدويرها وإستخدامها فى أعمال الرى واعادة ضخها فى المصارف الزراعية بعد مراحل معالجة ثنائية وثلاثية تجعلها صالحة لاعادة الاستخدام ولا تمثل خطورة على صحة الانسان، بالإضافة الى مشروعات مد شبكة الصرف الصحى للمناطق النائية ورفع كفاءة الشبكة الحالية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحى.

وأشار

رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات الصرف الصحى بالإسكندرية إلىإستيعاب كميات مياه الصرف الصحى الناتجة عن محافظة الإسكندرية يوميا ، وهى تقدر بنحو 2 مليار متر مكعب يوميا ، حيث تتجه مياه الصرف الصحى الناتجة عن المواطنين الى شبكات الصرف الصحى ومنها الى محطات الرفع المنتشرة فى مختلف الاحياء والتى تقوم بدفع مياة الصرف الى محطات التنقية والمعالجة على مسافات بعيدة تصل الى 20 كيلو متر.

وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة محطات الرفع والتنقية بالإسكندرية خلال السنوات الماضية ، ولعل أهمها محطة التنقية الشرقية ، فهى تعد الاهم لانها تقوم بمعالجة 40% من مياة الصرف الصحى بمحافظة الاسكندرية بالكامل.

وتم تطوير المحطة ورفع كفائتها بتكلفة بلغت نحو 5 مليار جنيه ، لتقدم تلك الخدمة الى المحافظة ، حيث تم رفع كفاءتها من 400 ألف متر مكعب الى 850 ألف متر مكعب وتستوعب حتى مليون متر مكعب يوميا ، بالإضافة الى التعاون مع الجانبة الفرنسى من وكالة التنمية الفرنسية فى أعمال رفع الكفاءة والصيانة ، وتطوير الاحواض القديمة.

وأيضا قام الجهاز بإنشاء محطة تنقية ثلاثية مؤخرا بتكلفة تصل الى نصف مليار جنيه ، وتقوم بتقديم الخدمة الى مناطق أقصى غرب الإسكندرية.

وأكد منصور أن الجهاز يحرص على مد الشبكات فى الاماكن النائية والتى تقع خارج الحيز العمرانى ولكن بعد تقنين الوضع قانونيا ، ومن المناطق المستهدفة لحل أزمة الصرف الصحى بها ، منطقة "أبو تلات" بالعجمى و هى منطقة شهدت مشاكل كبرى على مدار السنوات الماضية بسبب إنخفاض الارض وإرتفاع منسوب المياة الجوفية ، و يقوم الجهاز حاليا بتنفيذ مشروع للصرف الصحى كأولوية بتكلفة مبدئية تقدر بنحو 800 مليون جنية ، ومن المقرر الانتهاء منه العام القادم.

وتابع : فضلا عن قيام الجهاز بالتدخل لانهاء مشروع الفلكى والنبوى المهندس بتكلفة بلغت نحو 130 مليون جنيه، وتم تركيب مواسير للصرف قطر 2.5 متر ، لاستيعاب المياة يوميا ، وبالفعل ساهم إنهاء هذا المشروع الذى ظل متعثر سنوات فى تحسين الخدمة والقضاء على المشكلة شرقا بنسبة 90%، مشيرا إلى أن الجهاز وضع خطة استراتيجة لتوصيل المرافق وتحسين ورفع كفاءة الشبكة لمواجهه التوسعات العمرانية الجديدة ، ففى قطاع شرق الإسكندرية سيتم إقامة محطة تنقية كبرى بقدرة إستيعابية تصل الى 250 ألف متر مكعب يوميا لخدمة المنطقة بالكامل، كما أن قطاع غرب فسيتم إنشاء محطات رفع لتحسين المنظومة ، وساهمت الطفرة والحملات الكبرى المكثفة التى شنتها الاجهزة التنفيذية و الامنية بالمحافظة لاستعادة أراضى الدولة المتعدى عليها ، ساهمت فى منظومة عمل الجهاز خاصة بعد قرار الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية فى تخصيص تلك الاراضى فى مشروعات خدمية وبالفعل حصل الجهاز على 3 قطع أراضى غرب الإسكندرية سيتم إستغلالها فى إقامة محطات رفع ومحطات تنقية من شأنها أن ترفع كفاءة المنظومة.



رئيس الجهاز



المهندس ابراهيم منصور



جانب من ادارة المشروعات



ممارسة مهام العمل اليومية



رئيس الجهاز



رئيس الجهاز



حوار مع اليوم السابع