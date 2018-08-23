صور.. حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف ورفع 30 طن قمامة بدار السلام

سوهاج عمرو خلف

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك و بالتصدى والإزالة الفورية لحالة بناء مخالفة بشارع سيالة أولاد نصير بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى للتعديات وإزالة البناء المخالف .

ومن جانبه أوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج فى بيان أن الحى قام بالتصدى والإزالة الفورية لحالة بناء مخالفة بشارع سيالة أولاد نصير غير حاصلة على تراخيص، وجارى متابعة مخالفات البناء فى نطاق الحى، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتصدى الفورى لأى مخالفات بالبناء خلال إجازة العيد .

واضاف رئيس حى غرب بانة تم تركيب 23 غطاء من الخرسانة لغرف بلاعات الصرف الصحى بالمدينة الطبية بعد تكرار سرقة واختفاء الأغطية المصنوعة من الصلب.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة جميع المبانى المخالفة للتراخيص وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج، عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بشوارع وقرى مركز ومدينة دار السلام اليوم الخميس ثالث ايام العيد، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

واوضح لطفى محمد على ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالمدينة والقرى، شملت القطاع الأوسط شارع السوق وشارع الشونة وشارع منطقة التأمين الصحى وشارع السادات والخط السريع وشارع مجلس المدينة الجديد حيث تم رفع حوالى 30 طن مخلفات وقمامه وجارى العمل.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تكثيف حملات النظافة بانحاء المحافظة لرفع مخلفات الذبح التى قام بها المواطنين خلال ايام العيد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أى طارى أو مشكلة قد تحدث والإزالة الفورية لأى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .



حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف



حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف



حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف



حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف