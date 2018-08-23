video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف ورفع 30 طن قمامة بدار السلام

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:44 م
صور.. حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف ورفع 30 طن قمامة بدار السلام بناء مخالف
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج، اليوم الخميس ثالث أيام عيد الأضحى المبارك و بالتصدى والإزالة الفورية لحالة بناء مخالفة بشارع سيالة أولاد نصير بمنطقة الشهيد عبدالمنعم رياض بنطاق الحى، وذلك فى إطار خطة المحافظة للتصدى للتعديات وإزالة البناء المخالف .

ومن جانبه أوضح حسين حبارير رئيس الوحدة المحلية لحى غرب سوهاج فى بيان أن الحى قام بالتصدى والإزالة الفورية لحالة بناء مخالفة بشارع سيالة أولاد نصير غير حاصلة على تراخيص، وجارى متابعة مخالفات البناء فى نطاق الحى، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بالتصدى الفورى لأى مخالفات بالبناء خلال إجازة العيد .

واضاف رئيس حى غرب بانة تم تركيب 23 غطاء من الخرسانة لغرف بلاعات الصرف الصحى بالمدينة الطبية بعد تكرار سرقة واختفاء الأغطية المصنوعة من الصلب.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة وإزالة جميع المبانى المخالفة للتراخيص وإتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين.

على جانب آخر، أعلن محافظ سوهاج، عن رفع 30 طن قمامة ومخلفات صلبة فى حملة بشوارع وقرى مركز ومدينة دار السلام اليوم الخميس ثالث ايام العيد، واستمرار أعمال النظافة والتجميل بنطاق المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

واوضح لطفى محمد على ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، إن الوحدة المحلية قامت بحملة نظافة مكبرة بالمدينة والقرى، شملت القطاع الأوسط شارع السوق وشارع الشونة وشارع منطقة التأمين الصحى وشارع السادات والخط السريع وشارع مجلس المدينة الجديد حيث تم رفع حوالى 30 طن مخلفات وقمامه وجارى العمل.

وشدد المحافظ على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء تكثيف حملات النظافة بانحاء المحافظة لرفع مخلفات الذبح التى قام بها المواطنين خلال ايام العيد والتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمواجهة أى طارى أو مشكلة قد تحدث والإزالة الفورية لأى تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة .

 

حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف (1)
حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف 

 

حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف (2)
حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف 

 

حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف (3)
حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف 

 

حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف (4)
حى غرب سوهاج يزيل بناء مخالف

 

رفع مخلفات
رفع مخلفات

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بالمستشفيات فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

ازاله تعديات




لا تفوتك
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة