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الخميس، 23 أغسطس 2018 11:58 ص
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صور.. توافد أطفال الأقصر على الملاهى والحدائق ثالث أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 11:45 ص
صور.. توافد أطفال الأقصر على الملاهى والحدائق ثالث أيام العيد
الأقصر – أحمد مرعى
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رغم حرارة الطقس، توافد الأطفال والصغار بمختلف أنحاء محافظة الأقصر، اليوم الخميس، على الحدائق والملاهى للهو فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء من السعادة والفرحة بين الأطفال بالمحافظة، حيث أنه فى مدينة الأقصر توافد عدد من الأطفال للهو فى كورنيش النيل، وفى الملاهى المختلفة بنادى المدينة المنورة ومنطقة الكرنك.
 
فيما توافد الأطفال بمدينة إسنا علي الحديقة الدولية للهو علي كورنيش النيل، وتوافدو على الملاهى التى تم إعدادها خصيصاً لعيد الأضحى المبارك، كما توجه المئات من الأهالى لركوب عربات الملاهي والقطارات، وغيرها من التى تم تجهيزها لهم.
 
وفى نفس السياق، أعلن اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، ورئيس غرفة العمليات بالمحافظة، أن الغرفة لم تتلق أى شكاوى خاصة بعدم توافر السلع الغذائية أو الازدحام المرورى، مشيراً إلى وجود استقرار تام فى الأوضاع خلال اليوم الأول من أيام عيد الأضحى المبارك.
 
وأضاف سكرتير المحافظة – في بيان صحفي - أن غرفة العمليات الرئيسية مستمرة فى عملها طوال أيام عيد الأضحى، وتعمل على مدار 24 ساعة متصلة لمتابعة استمرار تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين من مياه، وكهرباء، ومواصلات والخدمات الأمنية، وغيرها من الخدمات الضرورية، وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل مع أى مواقف طارئة خلال فترة العيد.
 
وأشار اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، إلى أن غرفة العمليات تضم فى عضويتها ممثلى كافة المديريات الخدمية بالمحافظة، والغرفة على اتصال بكافة غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز.
 
أطفال الأقصر يتوافدون علي الملاهي والحدائق رغم حرارة الطقس في ثالث أيام العيد
أطفال الأقصر يتوافدون علي الملاهي والحدائق رغم حرارة الطقس في ثالث أيام العيد

جانب من احتفالات الاطفال بالعيد في الاقصر
جانب من احتفالات الاطفال بالعيد في الاقصر

احتفالات ثال ايام العيد بالاقصر
احتفالات ثال ايام العيد بالاقصر

ملاهي الاقصر تستقبل الاطفال للاحتفال بالعيد
ملاهي الاقصر تستقبل الاطفال للاحتفال بالعيد

الاطفال يتوافدون علي مواقع الملاهي بالكرنك
الاطفال يتوافدون علي مواقع الملاهي بالكرنك

جانب من توافد اطفال الاقصر علي الحدائق
جانب من توافد اطفال الاقصر علي الحدائق

الاحتفال بركوب العربات في الملاهي
الاحتفال بركوب العربات في الملاهي

جانب من احتفالات العيد
جانب من احتفالات العيد

الاطفال يحتفلون بعيد الاضحي المبارك
الاطفال يحتفلون بعيد الاضحي المبارك

جانب من توافد الاطفال للملاهي بالعيد
جانب من توافد الاطفال للملاهي بالعيد
 
 
 

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