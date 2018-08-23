صور.. تشققات أرضية وانهيارات منازل بعد زلزال قوته 7 درجات ريختر فى فنزويلا

كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

تسبب زلزال فنزويلا اليوم الخميس، فى حدوث تشققات أرضية وانهيارات منازل، وذلك بعد زلزال بلغت قوته 7 درجات.

و ضربت هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.8 درجة على مقياس ريختر شمال شرق فنزويلا أمس الأربعاء، عقب يوم من الزلزال الذى ضرب المنطقة ذاتها بقوة 7.3 درجة.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن الهزة الارتدادية وقعت قرابة التاسعة ونصف صباحا بالتوقيت المحلى على عمق 98 كيلومتر تحت سطح الأرض وشعر سكان العاصمة كراكاس بتأثيرها.

يشار إلى أن الزلزال الذى ضرب البلاد أمس على عمق 123 كيلومترا يعد الأكبر الذى يضرب البلاد منذ عام 1900 وقد تسبب فى أضرار مادية محدودة قرب مركز الزلزال إلا أنه لم يسفر عن وقوع ضحايا.