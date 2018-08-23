صور.. المصريون يواصلون احتفالاتهم بحديقة الأزهر فى ثالث أيام العيد

كتب عزوز الديب

شهدت حديقة الأزهر، فى ثالث أيام عيد الأضحى، إقبالا كبيرا من المواطنين للاحتفال بالعيد وسط المساحات الخضراء الشاسعة المميزة للحديقة، وذلك وسط تشديدات أمنية، لتأمين احتفالات المواطنين، وتمركز الأمن الإدارى على البوابات لتفتيش الحقائب قبل الدخول.

وخصصت الحديقة 10 منافذ لبيع التذاكر، لسهولة الدخول ومنع الازدحام أمام البوابات، واصطحب "الطفطف" الأهالى لإجراء جولة داخل الحديقة، وعلقت تعليمات إرشادية للزائرين عن الممنوعات، فيما شهدت البوابات تواجد أمنى مكثف.