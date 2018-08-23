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سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة ثالث أيام عيد الأضحى

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:49 ص
سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة ثالث أيام عيد الأضحى سيولة مرورية ثالث ايام العيد
كتب - تامر البطريقي
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رصدت عدسة "اليوم السابع" خلال جولتها بشوارع العاصمة، والمناطق والطرق الحيوية بمحافظتى القاهرة والجيزة، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، حالة من  السيولة المرورية، وانسياب لحركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وشهد ميدان التحرير ووسط العاصمة، انتظام حركة سير السيارات بكافة المداخل المؤدية للميدان، وكذا سيولة مرورية بمناطق كورنيش النيل، فى كل الاتجاهات، انطلاقا من محيط ماسبيرو وصولا إلى المعادى، عبر مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السير أعلى محاور الجيزة بشوارع " الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق".


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