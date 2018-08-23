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سفير إيران ببريطانيا يأسف لقرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى طهران

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:42 م
سفير إيران ببريطانيا يأسف لقرار الخطوط البريطانية تعليق رحلاتها إلى طهران الخطوط الجوية البريطانية
رويترز
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قال سفير إيران لدى بريطانيا اليوم الخميس إن قرار الخطوط الجوية البريطانية وقف رحلاتها إلى طهران من سبتمبر أيلول هو أمر مؤسف.

وكتب حامد بايدى نجاد فى حسابه الرسمى على تويتر "بالنظر إلى ارتفاع الطلب... فإن قرار شركة الطيران (البريطانية) يبعث على الأسف".

قالت الخطوط الجوية البريطانية (بريتيش إيروايز) فى بيان إنها ستعلق رحلاتها بين لندن وطهران فى الشهر القادم لأن الخط الملاحى "غير مجد حاليا من الناحية الاقتصادية".

وقال متحدث باسم الشركة المملوكة لمجموعة (آى إيه جي) فى رسالة بالبريد الالكترونى إن آخر رحلة متجهة إلى طهران ستكون فى 22 سبتمبر وآخر رحلة من طهران ستكون فى اليوم التالى.


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الخطوط الجوية البريطانية

إيران

طهران

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