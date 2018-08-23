video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 01:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: لقاء موسكو حول أفغانستان سينعقد رغم رفض حكومة كابول

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:46 م
روسيا: لقاء موسكو حول أفغانستان سينعقد رغم رفض حكومة كابول بوتين
أ ش أ
إضافة تعليق

قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن لقاء موسكو حول أفغانستان المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل ، سيعقد حتى فى حال عدم مشاركة ممثلين عن كابول.

وأضاف المصدر حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس "أن لقاء صيغة موسكو المخطط له سيعقد حتى لو اتخذ ممثلو كابول الرسميون قرارا بعدم المشاركة".

من جهته أشار وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى أن هذه الصيغة تناسب الحوار المباشر بين كابول وطالبان، معربا عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة فى مؤتمر هذه الصيغة.

وبدورها أعلنت الحكومة الأفغانية رفضها المشاركة فى لقاء موسكو حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو، إذ نقلت تقارير عن وزارة الخارجية الأفغانية "يجب تنفيذ عملية السلام تحت قيادة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونحن لن نشارك فى محادثات موسكو".

يذكر أنه تم إطلاق (صيغة موسكو) للمشاورات بشأن أفغانستان فى فبراير من عام 2017 و يشار إلى أن السفير الأفغانى لدى روسيا عبد القيوم كوشاى قد صرح، فى وقت سابق، بأن كابول لا تعترض على مشاركة حركة طالبان.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا تؤكد أن مطالب أمريكا حول روسيا ليست أساسا للمحادثات

روسيا: الغرب ينتج 100 نوع من غاز الأعصاب "نوفيتشوك" منذ منتصف التسعينيات

روسيا

افغانستان

طالبان




لا تفوتك
فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

فيديو.. الحجاج المصريون يواصلون رمى الجمرات فى ثانى أيام التشريق

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

مقتل شخص فى هجوم بسكين بإحدى ضواحى باريس

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

محمد سعفان وزير القوى العاملة لـ "اليوم السابع": مزاعم انحسار الطلب على العمالة المصرية بالخارج كاذبة.. تراجع البطالة بسبب المشروعات العملاقة.. والدولة تسير بخطى ثابتة نحو جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

بعد أزمة الأرز الهندى.. الحكومة تبدأ إجراء أبحاث تمهيدا لاستيراد أصناف تناسب ذوق المواطن.. طهى عينات من تايلاند والصين والفلبيين قبل الموافقة على التعاقد.. والشعبة تؤكد: المخزون يكفى البلاد لمدة عام

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

كيف أصبح حسين الشحات ملكًا فى العين الإماراتى؟

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

صور.. "هدى" حكاية فتاة صماء تحدت الإعاقة فامتهنت "الجزارة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة