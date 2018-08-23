روسيا: لقاء موسكو حول أفغانستان سينعقد رغم رفض حكومة كابول

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قال مصدر بوزارة الخارجية الروسية إن لقاء موسكو حول أفغانستان المقرر يوم 4 سبتمبر المقبل ، سيعقد حتى فى حال عدم مشاركة ممثلين عن كابول.

وأضاف المصدر حسبما نقلت وكالة سبوتنيك الروسية اليوم الخميس "أن لقاء صيغة موسكو المخطط له سيعقد حتى لو اتخذ ممثلو كابول الرسميون قرارا بعدم المشاركة".

من جهته أشار وزير الخارجية الروسي سيرجى لافروف إلى أن هذه الصيغة تناسب الحوار المباشر بين كابول وطالبان، معربا عن أسفه لرفض الولايات المتحدة المشاركة فى مؤتمر هذه الصيغة.

وبدورها أعلنت الحكومة الأفغانية رفضها المشاركة فى لقاء موسكو حول أفغانستان المزمع عقده في موسكو، إذ نقلت تقارير عن وزارة الخارجية الأفغانية "يجب تنفيذ عملية السلام تحت قيادة جمهورية أفغانستان الإسلامية، ونحن لن نشارك فى محادثات موسكو".

يذكر أنه تم إطلاق (صيغة موسكو) للمشاورات بشأن أفغانستان فى فبراير من عام 2017 و يشار إلى أن السفير الأفغانى لدى روسيا عبد القيوم كوشاى قد صرح، فى وقت سابق، بأن كابول لا تعترض على مشاركة حركة طالبان.