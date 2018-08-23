روسيا تؤكد أن مطالب أمريكا حول روسيا ليست أساسا للمحادثات

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن المطالب الأميركية بانسحاب إيران من سوريا ورحيل الأسد لا يمكنها أن تكون أساسا للمحادثات.
وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس " إن الأميركيين يسيرون فى طريق جعل مفاهيمهم فى السياسة الخارجية أكثر بدائية، حيث أن مطلبهم بالانتقال السياسى فى سوريا هو تمويه لمطلبهم برحيل الأسد" ، وأضاف :" لا يمكن الاتفاق على أساس كهذا ".
وأشار ريابكوف إلى أن مطلب واشنطن بمغادرة إيران لسوريا كشرط مسبق يعكس رغبة الهيمنة الأمريكية.
إضافة تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة