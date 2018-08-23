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الخميس، 23 أغسطس 2018 12:56 م
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روسيا تؤكد أن مطالب أمريكا حول روسيا ليست أساسا للمحادثات

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:11 م
روسيا تؤكد أن مطالب أمريكا حول روسيا ليست أساسا للمحادثات لافروف
أ ش أ
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن المطالب الأميركية بانسحاب إيران من سوريا ورحيل الأسد لا يمكنها أن تكون أساسا للمحادثات.

وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس " إن الأميركيين يسيرون فى طريق جعل مفاهيمهم فى السياسة الخارجية أكثر بدائية، حيث أن مطلبهم بالانتقال السياسى فى سوريا هو تمويه لمطلبهم برحيل الأسد" ، وأضاف :" لا يمكن الاتفاق على أساس كهذا ".

وأشار ريابكوف إلى أن مطلب واشنطن بمغادرة إيران لسوريا كشرط مسبق يعكس رغبة الهيمنة الأمريكية.

 


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