روسيا تؤكد أن مطالب أمريكا حول روسيا ليست أساسا للمحادثات

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، أن المطالب الأميركية بانسحاب إيران من سوريا ورحيل الأسد لا يمكنها أن تكون أساسا للمحادثات.

وقال ريابكوف للصحفيين اليوم الخميس " إن الأميركيين يسيرون فى طريق جعل مفاهيمهم فى السياسة الخارجية أكثر بدائية، حيث أن مطلبهم بالانتقال السياسى فى سوريا هو تمويه لمطلبهم برحيل الأسد" ، وأضاف :" لا يمكن الاتفاق على أساس كهذا ".

وأشار ريابكوف إلى أن مطلب واشنطن بمغادرة إيران لسوريا كشرط مسبق يعكس رغبة الهيمنة الأمريكية.