رئيس "السكة الحديد" يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئة على العاملين

كتب رضا حبيشى

قام اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة مفاجأة فى نطاق منطقة وسط الدلتا للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السجلات والمستندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.



رئيس السكة الحديد يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين

وأثناء الجولة التى قام بها رئيس الهيئة، وفق بيان صحفى، قرر صرف مكافأه فورية لخفير الشاكوش رمضان محروس التابع لبوستة 13 بمنطقة عرب الرمل نظرا لالتزامه أثناء العمل والقيام بمهامه الوظيفية طبقا لتعليمات التشغيل.

كما قرر رئيس الهيئة إحالة بعض المسئولين بمحطة سمنود والمسئولين عن التشغيل والاشارات بمنطقة وسط الدلتا، للشئون القانونية لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم والتى تمس سلامة التشغيل بالمحطة.

وأكد رئيس الهيئة، أثناء تفقده أعمال التطوير بمحطة المحله الكبرى، على ضرورة قيام الشركة المنفذة من الانتهاء لأعمال التطوير فى اقرب وقت ممكن، وكذلك التزام صرافى التذاكر بالمحطة بحسن معاملة الركاب ثم توجه إلى محطة طنطا لمتابعة انتظام قيام القطارات فى المواعيد المقررة، وشدد على أهمية تحسين الخدمة للركاب خلال الفترة القادمة.



رئيس السكة الحديد خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين

كما أوضح أن الغرض من هذا المرور والتفتيش المفاجئ اعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات والمحطات للتأكد من التزام العاملين وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة سير القطارات.