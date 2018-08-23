video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 23 أغسطس 2018 08:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس "السكة الحديد" يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئة على العاملين

الخميس، 23 أغسطس 2018 06:50 م
رئيس "السكة الحديد" يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئة على العاملين المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
قام اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة مفاجأة فى نطاق منطقة وسط الدلتا للتأكد من التزام العاملين بالوظائف الحرجة وطوائف التشغيل من تنفيذ إجراءات وتعليمات السلامة ومراجعة السجلات والمستندات المخصصة للقيام بهذه الوظائف الحرجة ومطابقتها ومراجعتها والتأكد من استيفاء كافة البيانات الإدارية والفنية والسجلات المعتمدة ذات الصلة بسلامة وأمان مسير القطارات.
 
 
رئيس السكة الحديد يحول مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين
رئيس السكة الحديد يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين
 
وأثناء الجولة التى قام بها رئيس الهيئة، وفق بيان صحفى، قرر صرف مكافأه فورية لخفير الشاكوش رمضان محروس التابع لبوستة 13 بمنطقة عرب الرمل نظرا لالتزامه أثناء العمل والقيام بمهامه الوظيفية طبقا لتعليمات التشغيل.
 
 كما قرر رئيس الهيئة إحالة بعض المسئولين بمحطة سمنود والمسئولين عن التشغيل والاشارات بمنطقة وسط الدلتا، للشئون القانونية لعدم التزامهم بالقيام بواجباتهم والتى تمس سلامة التشغيل بالمحطة. 
 
وأكد رئيس الهيئة، أثناء تفقده أعمال التطوير بمحطة المحله الكبرى، على ضرورة قيام الشركة المنفذة من الانتهاء لأعمال التطوير فى اقرب وقت ممكن، وكذلك التزام صرافى التذاكر بالمحطة بحسن معاملة الركاب ثم توجه إلى محطة طنطا لمتابعة انتظام قيام القطارات فى المواعيد المقررة، وشدد على أهمية تحسين الخدمة  للركاب خلال الفترة القادمة.
 
رئيس السكة الحديد يحول مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين
رئيس السكة الحديد خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين
 
كما أوضح أن الغرض من هذا المرور والتفتيش المفاجئ اعادة الانضباط لكافة العاملين بالهيئة وخاصة العاملين بالوظائف الحرجة والذى يتضمن مراجعة شاملة فى مواقع العمل داخل البلوكات والأبراج والمزلقانات والمحطات للتأكد من التزام العاملين وقيام كل منهم بمقتضى الواجب الوظيفى بهدف توفير سلامة وأمان حركة سير القطارات. 
 
رئيس السكة الحديد يحول مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين
رئيس السكة الحديد يحيل مسئولين للتحقيق خلال جولة تفتيش مفاجئ على العاملين

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

استئناف حركة قطارات الصعيد بعد إصلاح عطل فى جرار قطار بسوهاج

مصرع شخص صدمه قطار أبو قير بالإسكندرية

قطارات

السكة الحديد

سمنود

اشرف رسلان




لا تفوتك
وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

وزارة الصحة تعلن توفير خط طوارئ 16474 بديل بعد تعطل "137" عن العمل

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

فيديو.. بـ"5 جنيه فقط" حديقة الحيوان تجذب الزوار فى ثالث أيام العيد

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

طلاق الحبايب.. أسرار أشهر زيجات وانفصال النجوم ..فاتن حمامة وعمر الشريف .. رومانسية أيامنا الحلوة .. هدى سلطان وفريد شوقى.. وحش الشاشة يبكى على ورقة الطلاق .. رشدى أباظة وسامية جمال.. الدنجوان والفراشة

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

فرنسا تستيقظ على دماء الإرهاب.. داعشى يقتل شخصين طعنا بضاحية "تراب".. الشرطة تقتله وتعلن: ضحاياه أمه وأخته.. قوات النخبة تجرى عمليات تفتيش وتطالب السكان بمغادرة الحى.. وتؤكد: المجرم لديه سجل إرهابى لدى الأمن

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

أسعار الذهب تتراجع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 598 جنيها للجرام

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

التفاصيل الكاملة لعقد قران وزفاف محمد إمام فى الساحل الشمالى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة