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دفن جثة ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق السادس بعزبة خير الله

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:58 م
دفن جثة ربة منزل ألقاها زوجها من الطابق السادس بعزبة خير الله جثة- ارشيفية
كتب على عبد الرحمن
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صرحت نيابة دار السلام الجزئية، بدفن جثة ربة منزل، بعد عرضها على الطب الشرعى، توفيت إثر قيام زوجها بإلقائها من شرفة منزلهما بالطابق السادس بمنطقة عزبة خير الله، بسبب خلافات زوجية.
 
تلقى المقدم شادي الشاهد رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغًا يفيد سقوط ربة منزل من شرفة منزلها بشارع النجاح بمنطقة عزبة خير الله، دائرة القسم.
 
على الفور انتقل ضباط مباحث القسم، إلى مكان الواقعة وتبين أن الجثة لربة منزل تدعى "ش.م"، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى.
 
وبإجراء التحريات اللازمة تبين أن زوجها وراء الواقعة بسبب خلافات بينهما.
 
تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات بينهما، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى صرحت بدفن الجثة وجارى التحقيق مع المتهم.
 
 

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