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جامعة عين شمس تستعد لقبول 5500 طالب بالمدن الجامعية بالعام الدراسى الجديد

الخميس، 23 أغسطس 2018 07:00 ص
جامعة عين شمس تستعد لقبول 5500 طالب بالمدن الجامعية بالعام الدراسى الجديد بوابات جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
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قال محمد الديب أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إنه من المقرر قبول حوالى 5500 طالب وطالبة للسكن بالمدن الجامعية بالعام الدراسى الجديد، بينهم 2000 طالب بمدن البنين ، و3500 طالبة تقريبا بمدن الطالبات .

وأضاف أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المدن الجامعية بجامعة عين شمس جاهزة لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد .

وأشار أمين عام جامعة عين شمس المساعد لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه ولأول مرة سيتم افتتاح مبنى بالمدينة بنين لتسكين الطلاب بنصف التكلفة الفعلية ، لا يخضع لشروط السكن والقبول بأسبقية الحجز ومصروفاته لا تتعدى 1000 جنية ، لافتا إلى أنه جارى حاليا تجهيز عدد من المطاعم الجديدة بالمدن لتكون جاهزة مع العام الجديد.


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