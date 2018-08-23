تسمم 8 طالبات لتناولهن وجبة غذائية من مطعم وجبات سريعة بالإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيب 8 طالبات بتسمم، لتناولهن وجبة غذائية من أحد مطاعم الوجبات السريعة، وتم نقلهن إلى مستشفى الرئيسى الجامعى لتلقى العلاج وحالتهن مستقرة.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم العطارين، من المستشفى الرئيسى الجامعي، بوصول "حبيبة محمد حسن" 12 سنة، و"بسملة ياسين محمد" 12 سنة، و"أمينة محمد نور" 12 سنة، و"منال شريف حافظ" 10 سنوات، و"مريم إبراهيم ضاحي" 14 سنة، و"أمينة محى الدين إسماعيل" 12 سنة، و"هاجر محمد حسن" 12سنة، و"حبيبة أسامة صابر" 12 سنة، جميعهن طالبات، مصابات بآلام بالبطن، ادعاء تسمم غذائي، والحالة العامة مستقرة، وخرجن عقب تلقيهن الإسعافات اللازمة .

وبسؤالهن، قررن بأنهن شعرن بآلام بالبطن، عقب تناولهن وجبة غذاء " فراخ - بطاطس"، بمحل للوجبات السريعة الكائن بمنطقة الرصافة، دائرة قسم محرم بك، واتهمن مسئولى المحل بالتسبب فى حدوث إصابتهن.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط "ا ك ا" 29 سنة، صاحب المطعم، وبمواجهته أقر بقيامه ببيع وجبات لأعداد كبيرة من الأشخاص على مدار اليوم، ولا يتذكرهن، ونفى عدم صلاحية وجبات المطعم.

وعلى الفور، توجه مدير إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية " قسم مراقبة الأغذية"، للمطعم المشار إليه، وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة، للتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحفظ على أوانى الطهى، وكُلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، و تحرر المحضر رقم 7785 /2018 إداري قسم شرطة محرم بك.