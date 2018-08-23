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الخميس، 23 أغسطس 2018 02:10 م
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تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثالث أيام العيد

الخميس، 23 أغسطس 2018 01:01 م
تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثالث أيام العيد ميناء بورسعيد-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع  بموانئ بورسعيد اليوم الخميس بلغ  20 سفينة.
 
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
أما ميناء غرب بورسعيد فمن المنتظر دخول 6 سفن حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.
 
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
 
 
 

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