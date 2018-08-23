تداول 20 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد فى ثالث أيام العيد

بورسعيد - السيد فلاح

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالى عدد حركة سفن الحاويات والبضائع بموانئ بورسعيد اليوم الخميس بلغ 20 سفينة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينتين.

أما ميناء غرب بورسعيد فمن المنتظر دخول 6 سفن حاويات، كما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.