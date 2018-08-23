تحرير 678 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق الرئيسية فى القليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير678 مخالفة مرورية.

وكانت توجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، للواء نبيل عدلى مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 678 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و58 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 5400 وسحب 10 دراجات نارية.

كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 8 رخص وتحصى 1650 جنيه غرامة.