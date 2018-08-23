بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل ويعين بيجان مبعوثا خاصا لها - صور

أ ف ب

أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الخميس تعيين ستيفن بيجان مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية التى سيزورها برفقته مجددا "الأسبوع المقبل". وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد "ستيف (أي ستيفن) سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس (دونالد) ترامب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونج أون".

بومبيو وبيجان

ستيفن بيجان ووزير الخارجية الأمريكى

ستيفن بيجان



