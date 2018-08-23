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الخميس، 23 أغسطس 2018 06:37 م
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بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل ويعين بيجان مبعوثا خاصا لها - صور

الخميس، 23 أغسطس 2018 05:21 م
بومبيو يزور كوريا الشمالية الأسبوع المقبل ويعين بيجان مبعوثا خاصا لها - صور بيجان مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ف ب
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أعلن وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو الخميس تعيين ستيفن بيجان مبعوثاً خاصاً إلى كوريا الشمالية التى سيزورها برفقته مجددا "الأسبوع المقبل".

وصرّح بومبيو أمام الصحافة وإلى جانبه المبعوث الجديد "ستيف (أي ستيفن) سيدير سياسة الولايات المتحدة إزاء كوريا الشمالية، وسيقود جهودنا لبلوغ هدف الرئيس (دونالد) ترامب، نزع أسلحة كوريا الشمالية النووية بشكل نهائي ويمكن التحقق منه بالكامل، كما تعهد الرئيس كيم جونج أون".

بومبيو وبيجان
بومبيو وبيجان

 

ستيفن بيجان ووزير الخارجية الأمريكى
ستيفن بيجان ووزير الخارجية الأمريكى

 

ستيفن بيجان
ستيفن بيجان

 


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مايك بومبيو

أمريكا

كوريا الشمالية

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