بوتين يخطط لزيارة قمة سنغافورة فى نوفمبر

وكالات الأنباء

أفاد مساعد الرئيس الروسى يورى أوشاكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين، يخطط لزيارة قمة شرق آسيا، التى ستجرى فعاليتها فى نوفمبر من العام الجارى فى سنغافورة.

وقال أوشاكوف لصحيفة "إزفستيا"، رداً على سؤال حول الزيارة المحتملة للرئيس الروسى إلى القمة: "نعم، من المخطط القيام بذلك".

وعلاوة على ذلك، "أكد ديمترى بيسكوف لصحيفة "إزفستيا"، إمكانية العمل لعقد اجتماع جديد بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب فى سنغافورة".

هذا وفى وقت سابق، صرح وزير خارجية سنغافورة، فيفيان بالاكريشنان، بأن سنغافورة تنتظر زيارة الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، لقمة آسيان وقمة شرق آسيا، اللتين ستجرى فعالياتهما فى نوفمبر من العام الجارى.

وستعقد قمة شرق آسيا فى 14 — 15 نوفمبر من العام الجارى.

وتأسست قمة شرق آسيا فى عام 2005 كمنتدى للحوار بين قادة دول آسيا والمحيط الهادئ حول مجموعة واسعة من القضايا الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. وتعقد اجتماعاتها سنويا على أعلى مستوى بالارتباط مع فعاليات منظمة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".