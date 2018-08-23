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روسيا تعلن تفاصيل عن قواتها..

بمشاركة 63 ألف جندى.. روسيا اختبرت 231 نوعا من الأسلحة الجديدة فى سوريا

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:45 م
بمشاركة 63 ألف جندى.. روسيا اختبرت 231 نوعا من الأسلحة الجديدة فى سوريا الجيش الروسى فى سوريا
كتب سمير حسنى
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شكل تدخل روسيا فى الحرب السورية فى العام 2015 نقطة تحول فى النزاع الدامى، حيث أكدت موسكو أن الجيش السورى استعاد نحو ثلثى البلاد من قبضة المسلحين، مقارنة بالثلث فقط فى عام 2014.

ووفق تقرير مصور، لقناة سكاى نيوز الفضائية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن 63 ألف جندى روسى شاركوا ضمن قواتها هناك، من بينهم 26 الف ضابطا و434 جنرالا، فضلا عن تحليق 90 % من الطيارين الروس فى السماء السورية، بعدد 39 ألف طلعة جوية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل أكثر من 86 ألف مسلح، وتدمير 122 ألف هدف إرهابى، مشيرة إلى أنها اختبرت 231 نوعا من الأسلحة الجديدة، من بينها طائرات وأنظمة أرض – جو، وصواريخ كروز.


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