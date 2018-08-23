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بدء نفرة الحجيج المتعجلين للرحيل من "منى" عقب رمى الجمرات

الخميس، 23 أغسطس 2018 12:31 م
بدء نفرة الحجيج المتعجلين للرحيل من "منى" عقب رمى الجمرات حجاج بيت الله الحرام - أرشيفية
رسالة مكة المكرمة - إسماعيل رفعت
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بدأت منذ قليل، نفرة الحجيج المتعجلين فى رمى الجمرات بمنى للرحيل بعد إنهاء شعيرة رمى الجمرات بمشعر منى.

ويطوف الحجاج عقب رمى الجمرات طواف الوداع بالكعبة المشرفة، حيث يرتحل بعض الحجاج إلى المدينة المنورة عقب الطواف.

كان قد واصل حجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في ثانى أيام التشريق، تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث شددت البعثة المصرية على الحجاج بعدم التزاحم والتدافع على منطقة الجمرات، خاصة أن هناك 4 طوابق بالجسر لاستيعاب أكبر عدد من ضيوف الرحمن.

من ناحيته، قال اللواء عمرو لطفي الرئيس التنفيذي لبعثة الحج، إن حجاجنا يواصلون الزحف لمنطقة الجمرات لاستكمال نسك الرمي، مضيفا أن العيادات الطبية تواصل فحص وعلاج المرضى من الحجاج، وأن جميع حجاجنا بخير، ويتم متابعتهم بصفة لحظية.


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