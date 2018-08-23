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بدء عودة وفود الحج السياحى الأحد المقبل.. ولجان بالمطارات لتذليل العقبات

الخميس، 23 أغسطس 2018 10:09 ص
بدء عودة وفود الحج السياحى الأحد المقبل.. ولجان بالمطارات لتذليل العقبات حجاج- أرشيفية
كتبت ــ آمال رسلان
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تبدأ وفود الحج السياحى رحلة العودة الأحد المقبل 26 أغسطس بعد انتهاء أداء فريضة الحج للعام 1439هـ، وستتوالى الرحلات لحين عودة 36 ألف حاج، ويبلغ  عدد حجاج البر 12 ألف حاج فى حين بلغ حجاج الطيران 16 ألفا.

وتتابع لجان وزارة السياحة فى الأراضى المقدسة عملية عودة الحجاج وفق جداول العودة المحددة مسبقا، ومتابعة الحجاج لحين العودة إلى أرض الوطن، وسيغادر بعض الحجاج من مكة بعد أن انتهت مناسك الحج، فى حين ستغادر بعض الوفود من المدينة المنورة حيث قاموا بزيارة المسجد النبوى بعد انتهاء المناسك.

وتتواجد لجان المنافذ فى مطار جدة والمدينة لتوديع الحجاج، بالإضافة إلى اللجان المتواجدة فى مطار القاهرة، وفى نويبع والعقبة للحج البرى، لمتابعة عودة الحجاج وتذليل أى عقبات قد تواجههم، والاطمئنان على حالتهم الصحية.


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