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بالأرقام.. تعرف على الخريطة الإحصائية الكاملة للحج هذا العام

الخميس، 23 أغسطس 2018 09:41 ص
بالأرقام.. تعرف على الخريطة الإحصائية الكاملة للحج هذا العام الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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يواصل الحجاج أداء مناسك الحج فى ثالث أيام التشريق، وذلك بعد قيام ضيوف الرحمن من غير المتعجلين برمي الجمرات، ثم التوجه إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج، وفيما يلى الخريطة الإحصائية الكاملة للحج خلال هذا العام، وفق ما أعلنت عنه الهيئة العامة للإحصاء فى المملكة العربية السعودية.

وفيما وصل عدد الحجاج لهذا العام من داخل وخارج المملكة: 2371675 حاجا، حيث كان عدد حجاج الخارج (1758722) حاجا، وجاء عدد حجاج الداخل 239962، بالإضافة إلى 372991 حاجا من داخل مكة المكرمة.

وأدى 131006 حاجا فريضة الحج من داخل المملكة ، بالإضافة 108956 غير سعوديين ولكن حجوا داخل المملكة، ووصل عدد المصريين الذين شاركوا فى أداء مناسك الحج هذا العام ولكن من داخل السعودية، إلى 44314 حاجا.

وسجلت أرقام الحج هذا العام، توافد النسبة الأكبر من حجاج الخارج حسب المنافذ الجوية، بإجمالى مليون و656 ألفا و936 حاجا، ثم المنافذ البرية التى استقبلت 85 ألف و632 حاجا، وأخيرا المنافذ البحرية التى جاء من خلالها 16 ألفا و163 حاجا.

أما النسبة الأكبر من عدد الحجاج فكانت من الدول الأسيوية عدا الدول العربية، حيث بلغ عددهم مليون و656 ألفا و936 حاج بنسبة 59.7%، فيما حل ثانيا الدول العربية عدا دول مجلس التعاون الخليجى بمقدار 395 و410 حجاج بنسبة 22.5%، وثالثا جاء عدد الحجاج من الدول الإفريقية عدا الدول العربية بمقدار 166 ألف و83 حاجا بنسبة 9.5%، ثم الدول الأوربية بعدد حجاج 88 ألف و601 حاج بنسبة 5%، ثم دول مجلس التعاون الخليجى بعدد حجاج 34 ألف و140 حاجا بنسبة 1.9%، وأخيرا الحجاج من الأمريكيتين واستراليا وبلغ 24 ألف و992 حاجا بنسبة 1.4% من إجمالى عدد الحجاج.

تفاصيل الحج
تفاصيل الحج

ووصل عدد الحجاج الذكور هذا العام مليون و327 ألفا و127 حاجا، وأما عدد الحجاج الإناث فسجل هذا العام مليون و44 ألفا و548 حاجا، وجاء إجمالى القوى العاملة من الجهات الأمنية والحكومية والخاصة التى تقدم الخدمات للحجاج، 287 ألفا و300 موظفا وموظفة.

وشهد العام الحالى زيادة فى عدد الحجاج عن العام الماضى، بـ 19533 حاجا حيث سجلت المملكة العربية السعودية خلال الحج بالعام الماضى 2352122 حاجا.

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