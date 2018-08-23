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انفوجراف.. أبرز 10 أرقام فى ختام موسم الحج هذا العام

الخميس، 23 أغسطس 2018 04:27 م
انفوجراف.. أبرز 10 أرقام فى ختام موسم الحج هذا العام الحج - صورة أرشيفية
كتب محمد عبد العظيم
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يقترب موسم الحج من نهايته وسط نجاحات كبيرة حققتها المملكة العربية السعودية بكافة مؤسساتها وأجهزتها فى توفير الرعاية اللازمة للحجاج، وفيما يلى ننشر أبرز 10 أرقام فى ختام موسم الحج، وفق ما أعدته مركز الاتصال والإعلام جديد بالتنسيق مع وزارة الخارجية السعودية. 

1- يصل عدد الحجاج هذا العام 2.371.675 حاجا وحاجة منهم 5400 حاجا ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين. 
2- حصل 1.702.680 على تأشيرة حج من 165 جنسية مختلفة حول العالم. 
3- جاءت نسبة الحجاج غير السعوديين هذا العام 91%، وفيما كان النسبة من السعوديين 9%. 
4- 287.300 موظفا وموظفة شكلوا فريق العمل للإشراف على مناسك الحج المختلفة. 
5- اشتركت 19 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية فى الإشراف على شئون الحج هذا العام. 
6- استطاعت المملكة العربية السعودية توفير 136 خدمة عامة خلال موسم الحج. 
7- خصصت المملكة العربية السعودية 180 مستشفى ومركز صحى لتقديم الخدمات الصحية المختلفة إلى الحجاج خلال فترة تواجدهم فى الأماكن المقدسة. 
8- استطاعت المملكة الانتهاء من تجهيز 16 ألف برج اتصالات ليوفر شبكات الاتصالات والإنترنت المختلفة إلى الحجاج. 
9- فى إطار توفير الواى فاى المجانى، خصصت السعودية 3074 نقطة وصول للواى فاى بشكل مجانى. 
10- 103.057 حاجا استفادوا من مبادرة "طريق مكة"، التى تهدف إلى التيسير على الحجاج وفق إجراءات محددة. 
 
ارقام الحج
ارقام الحج

يذكر أنه فى اليوم الثانى عشر من ذى الحجة، يواصل ضيوف الرحمن، أداء مناسك الحج ومن المقرر أن يفعل الحجاج، ما فعلوه فى اليوم الحادى العشر، عقب يوم النحر الثلاثاء الماضى، ويرمى الحجاج الجمرات الصغرى ثم الوسطى، ثم الكبرى، ولابد من مراعاة هذا الترتيب، حيث يتم الرمى بسبع حصيات، ويكبر الحاج مع كل حصاة، ويسن له أن يدعو عند الجمرتين الصغرى والوسطى، ويكون وقف الرمى بعد الزوال إلى آخر الليل.

 


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