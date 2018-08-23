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الخميس، 23 أغسطس 2018 03:53 م
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انتشال 5 جثث لمهاجرين غرقوا قبالة السواحل التونسية

الخميس، 23 أغسطس 2018 02:53 م
انتشال 5 جثث لمهاجرين غرقوا قبالة السواحل التونسية المهاجرين
رويترز
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قال الحرس البحرى فى تونس اليوم الخميس إنه انتشل جثث خمسة مهاجرين تونسيين غرق مركبهم قبالة سواحل قابس فى جنوب شرق البلاد أثناء محاولتهم الوصول إلى جزيرة لمبيدوزا الإيطالية.

كان المركب يضم ما لايقل عن 10 مهاجرين أبحروا خلسة من سواحل جرجيس جنوب البلاد باتجاه السواحل الإيطالية هذا الاسبوع، بينما يبقى البحث مستمر عن بقية المفقودين.

وتعاني تونس من أزمة اقتصادية حادة منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن على في 2011 الأمر الذى تسبب فى اضطرابات جراء البطالة والتضخم المتفاقم.

وقال زياد زغدود، رئيس فرقة الحرس البحرى بقابس "وحدات خفر السواحل تمكنت من انتشال خمس جثث لمهاجرين أبحروا هذا الأسبوع فى مركب يضم حوالي 10 مهاجرين انطلق من سواحل جرجيس".

ولقى ما لا يقل عن 82 مهاجرا أغلبهم تونسيون حتفهم فى يونيو بعد أن غرقت السفينة المكتظة بالمهاجرين التى كانوا على متنها قبالة السواحل التونسية.


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