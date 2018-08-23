"الوطنى الكردستانى" يؤكد التزامه بإجراء انتخابات الإقليم نهاية سبتمبر

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قال عضو الاتحاد الوطنى الكردستانى غياث سورجى إن الاتحاد ملتزم بموعد إجراء انتخابات برلمان إقليم كردستان نهاية شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن ما يطرح من أراء وملاحظات لا يمثل مواقف رسمية للأحزاب.

وأضاف سورجى - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الخميس - : "أن أغلب الأحزاب فى إقليم كردستان متفقة على ضرورة إجراء انتخابات الإقليم فى نهاية شهر سبتمبر المقبل، حيث إن هناك مطالبات نسمع بها من بعض الشخصيات السياسية لتأجيل الانتخابات وفق مبررات يتم طرحها لكن جميع تلك الآراء لا تمثل خطابا رسميا للأحزاب السياسية بالإقليم".

وتابع: "أن بعض الأطراف السياسية بالإقليم تتهم الاتحاد الوطنى برغبته فى تأجيل الانتخابات بالإقليم لأسباب خاصة بالاتحاد وهو أمر بعيد عن الصحة ونحن جادون في الرغبة بإجراء الانتخابات في موعدها"، لافتا إلى أن هناك ملاحظات لدينا على موعد الانتخابات رغم عدم رفضنا لإجرائها بموعدها المحدد.

وأوضح أن من بين تلك الملاحظات هو أن هذا الموعد يلحق بالانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر مايو الماضي ويسبق انتخابات مجالس المحافظات المقررة في نهاية العام الجاري، هذا الأمر يعني مشاركة الناخبين بثلاث انتخابات بعام واحد وما يتبعه من دعايات انتخابية وتهيئة للانتخابات من نفقات مالية. وأشار سورجي إلى أن بعض القيادات السياسية أبدت رأيها بضرورة إجراء الانتخابات في الإقليم بنفس موعد انتخابات مجالس المحافظات لضغط النفقات على الدولة وتقليل الضغط على الناخبين.

يشار إلى أن رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني قد حدد 30 سبتمبر المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمان الإقليم.